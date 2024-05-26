В Москве завершилась церемония награждения «Герои РПЛ» по итогам минувшего сезона.

Лучшим футбольным комментатором был выбран Константин Генич, который опередил в голосовании Романа Нагучева и Дмитрия Шнякина. Стоит отметить, что Генич выиграл в данной номинации уже второй раз подряд.

46-летний журналист получил приз, который теперь носит название имени легендарного комментатора Василия Уткина, ушедшего из жизни в марте этого года.

Добавим, что помимо работы на федеральном телеканале «Матч ТВ», Константин Генич является резидентом известного YouTube-канала «Коммент.Шоу».