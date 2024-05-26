Слишкович назвал лучший матч «Спартака» под его руководством

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о лучшем матче команды под его руководством.

«Какой матч со «Спартаком» мне понравился больше всего? Для меня это игра с «Ростовом», — заявил Слишкович Metaratings.

Напомним, Слишкович руководил «Спартаком» с середины апреля, когда в отставку был отправлен Гильермо Абаскаль.

При Слишковиче «красно-белые» провели шесть матчей в рамках Российской премьер-лиги и ни разу не проиграли, одержав четыре победы и два раза сыграв вничью.

Матч против «Ростова» прошел 21 апреля в рамках 25-го тура РПЛ, Встреча завершилась разгромной победой «Спартака» со счетом 5:1.