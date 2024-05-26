Погребняк уверен, что «Урал» останется в РПЛ

Экс-нападающий «Урала» Павел Погребняк высказался о результатах «шмелей» в минувшем розыгрыше чемпионата России.

«Не знаю, почему «Урал» оказался так низко в таблице. Но задачу остаться в РПЛ они выполнят», — заявил Погребняк «Чемпионату».

По мнению эксперта, в стыковых матчах «Урал» одолеет «Акрон» и продолжит выступать в элитном дивизионе.

После 30 туров подопечные Виктора Ганчаренко заняли 14-е место в чемпионате России, сумев набрать 30 очков.

Первый стыковой матч между «Уралом» и «Акроном» состоится 29 мая, начало — в 17:00 по мск. Ответный поединок пройдет 1 июня (15:00 по мск).