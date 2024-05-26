Глебов: «Выходили на поле с мыслью, что надо побеждать «Зенит»

Данил Глебов, игрок донской команды, заявил, что «Ростов» рассчитывал на три очка в матче с «Зенитом».

Встреча последнего тура РПЛ завершилась со счётом 2:1 в пользу питерской команды, благодаря этой победе «сине-бело-голубые» стали чемпионами.

- Понятно, что мы выходили на поле с мыслью, что надо побеждать «Зенит». И по игре, считаю, очень неплохо смотрелись, - цитирует полузащитника «Ростова» «Матч ТВ».

На счету полузащитника в минувшем сезоне 30 игр, в которых он забил два гола и столько же раз ассистировал на партнёров. Коллектив Карпина занял седьмое место в таблице чемпионата.