Слишкович: Станкович — хороший выбор для «Спартака»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о назначении Деяна Станковича наставником команды.

«Разговаривал ли со Станковичем? Да, поговорили, но в общем, ничего конкретного. Думаю, что он – хороший выбор», — приводит слова Слишковича Metaratings.

Напомним, Станкович присоединится к «Спартаку» после отпуска на первом летнем сборе.

Минувший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил на пятой строчке в таблице, заработав в 30 турах 50 зачетных баллов.

Старт нового сезона РПЛ запланирован на 20 июля. Встреча за Суперкубок страны должна будет пройти ровно за неделю до начала чемпионата.