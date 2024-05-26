Личка: Сафонов в «ПСЖ» — это супертрансфер

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Для меня это супертрансфер. Матвей полностью заслуживает такой переход», — приводит слова Лички Legalbet.

Специалист отметил, что в «ПСЖ» у Сафонова будет серьезная конкуренция, которая даст ему много опыта.

В минувшем сезоне 25-летний Сафонов вышел на поле в 30 встречах чемпионата России, пропустил 27 голов и 11 сохранил свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что вратарь близок к переезду в Париж. По данным СМИ, стоимость сделки составит примерно 20 миллионов евро.