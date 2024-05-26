Чанов: «Думаю, Сафонов в «ПСЖ» не затеряется»

Вячеслав Чанов, который ранее был тренером вратарей ЦСКА, дал свой комментарий относительно возможного перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее была информация, что голкипер «Краснодара» находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Сообщалось, что «быки» получат от парижан за футболиста примерно 20 миллионов евро.

- Думаю, в «ПСЖ» он не затеряется. Я говорил это еще год назад, до его приглашения туда. Будем надеяться, так и получится, - передаёт слова Чанова «Матч ТВ».

Сафонов – воспитанник «Краснодара», его контракт с «быками» действует до 2029 года, а стоимость на трансферном рынке оценивается в 18 млн евро.