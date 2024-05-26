Вратарь «ПСЖ» Арнау Тенас покинет команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, после подписания вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Тенас станет третьим выбором Луиса Энрике. Такой расклад не устраивает молодого испанца, поэтому он планирует уйти в аренду предстоящим летом, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что покупка Сафонова обойдется «ПСЖ» в 20 миллионов евро. Голкипер подпишет пятилетний контракт с парижанами.

В текущем сезоне Тенас принял участие в шести матчах чемпионата Франции, в которых пропустил семь голов и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.