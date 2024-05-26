Тикнизян рассказал, попрощался ли Антон Миранчук с игроками «Локомотива»

Наир Тикнизян, защитник «железнодорожников», рассказал, что полузащитник Антон Миранчук не прощался со своими партнёрами по команде.

- Прощался ли Антон? Нет, - сказал футболист «Локомотива».

Ранее была информация, что Миранчук покинет «Локомотив» и перейдёт в ПАОК. Однако, как сегодня стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», полузащитника не будет в греческой команде.

В минувшем сезоне РПЛ Антон провёл 29 матчей, в которых забил шесть голов и пять раз ассистировал своим одноклубникам. Его соглашение с «железнодорожниками» действует до лета этого года, а трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.