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Глебов высказался о критике в адрес Песьякова после матча с «Зенитом»

26 Мая 2024 • 22:14 Комментировать

Данил Глебов, полузащитник донской команды, высказался о вратаре Сергее Песьякове.

Напомним, 25 мая в заключительном матче сезона «Ростов» на выезде уступил «Зениту» со счётом 1:2, по окончании встречи некоторые болельщики критиковали Песьякова и обвиняли его во втором пропущенном мяче.

- Понятно, что такие вещи неприятны. Но Сергей - опытный футболист. Даже добавить нечего: Серегу надо поддержать, а не писать хорошие слова, - цитирует игрока «Ростова» «Матч ТВ».

26 мая «Ростов» в своих социальных сетях сообщил, что Песьяков покидает команду в связи с истечением контракта. За ростовскую команду 35-летний голкипер выступал с 2017 года. Ранее сообщалось, что Песьяков продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Песьяков Данил Глебов ещё теги
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