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Известно, кто стал лучшим игроком сезона РПЛ

26 Мая 2024 • 21:49 Комментировать

На церемонии награждения премии «Герои РПЛ» стала известна фамилия лучшего игрока минувшего сезона.

Им стал форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин. Всего на награду претендовали 10 футболистов, включая полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, форварда «быков» Джона Кордобу и нападающего «Зенита» Матео Кассьерру, который стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Тюкавин в прошлом сезоне РПЛ сыграл во всех 30 матчах, записал на свой счёт 15 забитых мячей и сделал 10 результативных передач на партнёров. Его клуб финишировал на третьей строчке в таблице, пропустив вперёд «Краснодар» и петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Джон Кордоба Константин Тюкавин Эдуард Сперцян Матео Кассьерра ещё теги
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