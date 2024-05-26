Булыкин считает, что «Динамо» вышло с опаской на игру с «Краснодаром»

Дмитрий Булыкин, в прошлом выступавший за «Динамо», высказался об упущенном чемпионстве «бело-голубых».

- Ни один тренер, ни один футболист не будет играть на ничью. Все хотят хорошо сыграть, поэтому «Динамо» вышло с какой-то опаской, но просто не получилось, - передаёт слова экс-форварда «Динамо» Vprognoze.ru.

Напомним, 25 мая в заключительном матче сезона столичная команда на выезде уступила «Краснодару» (0:1) и финишировала на третьей позиции в таблице. Для того, чтобы оформить чемпионство, динамовцам достаточно было сыграть вничью. В итоге чемпионом страны стал «Зенит», для которого титул стал шестым подряд.