Тикнизян рассказал, почему не перешёл в «Вердер»

Наиль Тикнизян, игрок «Локомотива», рассказал, почему не состоялся его трансфер в немецкий «Вердер».
- Был ли вариант уехать в европейский клуб? Такой вариант был с «Вердером», это ни дня кого не секрет, но клубы не договорились по сумме трансфера. Я благодарен «Локомотиву» за то, что делали, делают и сделают для меня, - передаёт слова армянского футболиста «Матч ТВ».
Напомним, ранее сообщалось, что защитником «железнодорожников» интересуются ряд европейских клубов, включая «Болонью» и «Марсель».
25-летний Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. Его соглашение со столичной командой действует до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в семь млн евро.
В завершившемся сезоне РПЛ футболист провёл 22 матча, в которых шесть раз поразил ворота соперников и сделал три ассиста на партнёров.
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