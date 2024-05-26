Тикнизян рассказал, почему не перешёл в «Вердер»

Наиль Тикнизян, игрок «Локомотива», рассказал, почему не состоялся его трансфер в немецкий «Вердер».

- Был ли вариант уехать в европейский клуб? Такой вариант был с «Вердером», это ни дня кого не секрет, но клубы не договорились по сумме трансфера. Я благодарен «Локомотиву» за то, что делали, делают и сделают для меня, - передаёт слова армянского футболиста «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что защитником «железнодорожников» интересуются ряд европейских клубов, включая «Болонью» и «Марсель».

25-летний Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. Его соглашение со столичной командой действует до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в семь млн евро.

В завершившемся сезоне РПЛ футболист провёл 22 матча, в которых шесть раз поразил ворота соперников и сделал три ассиста на партнёров.