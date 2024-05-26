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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван лучший тренер сезона РПЛ

26 Мая 2024 • 21:26 Комментировать

Марцел Личка, наставник столичного «Динамо», стал лучшим тренером минувшего сезона.

Премия «Герои РПЛ» состоялась в воскресенье в Москве.

Чешский специалист является главным тренером «бело-голубых» с лета прошлого года, до этого он работал в «Оренбурге». Под руководством Лички «Динамо» в завершившемся сезоне набрало 56 баллов и заняло третью строчку, однако до последнего тура боролось за золотые медали. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», набравший 57 очков.

Соглашение Лички с «Динамо» действует до лета этого года. Ранее специалист сообщил, что продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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