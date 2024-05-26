Антон Миранчук не перейдёт в ПАОК

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук не перейдёт в греческий ПАОК.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России уже согласовал контракт с греческим клубом. Источник сообщает, что в клубе изучали его кандидатуру, однако до предложения контракта дело не дошло. При этом, к Миранчуку есть интерес от европейских команд.

Миранчук в минувшем сезоне РПЛ провёл 29 матчей, забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Контракт футболиста с «железнодорожниками» истекает 30 июня, а трансферная стоимость Миранчука оценивается в пять миллионов евро.