Тюкавин признан лучшим форвардом РПЛ

​Константин Тюкавин, игрок «бело-голубых», признан лучшим форвардом минувшего сезона РПЛ.

Церемония награждения премии «Герои РПЛ» проходит в Москве в эти минуты.

В минувшем сезоне, который завершился 25 мая, 21-летний форвард столичной команды отметился 15 забитыми мяча и девятью результативными передачи на своих партнёров. Контракт Тюкавина с «Динамо» действует до 2028 года, стоимость нападающего оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, «Динамо» финишировало на третьей позиции в таблице РПЛ, набрав в 30 матчах 56 баллов, а чемпионом стал петербургский «Зенит».