Футболист «Зенита» признан лучшим защитником сезона РПЛ

Дуглас Сантос, игрок петербургской команды, признан лучшим защитником минувшего сезона.

Церемония награждения «Герои РПЛ» проходит в эти минуты.

Сантос провёл за «Зенит» в прошлом сезоне РПЛ 26 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи на партнёров. Его команда по итогам сезона выиграла золотые медали, обойдя в таблице «Краснодар» и «Динамо».

Контракт бразильца с «Зенитом» действует до 2026 года, трансферная стоимость защитника оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее стало известно, кто стал лучшим вратарём завершившегося сезона чемпионата России.