Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на очередное чемпионство «Зенита».

- Вы довольны итогом чемпионата России?

- В этот раз получилось здорово. Была интрига, болельщики довольны.

- Почему у «Динамо» снова не получилось взять трофей?

- «Динамо» вышло вареным на игру с «Краснодаром». Получали пространство, убегали и наводили впереди шухер. А вот в обороне игра не складывалась.

- Тюкавин выглядел очень блекло?

- Тюкавина взяли в опеку, вот все и закончилось. А у остальных совсем ничего не получилось. Все равно клуб не созрел для чемпионства.