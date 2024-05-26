Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на очередное чемпионство «Зенита».
- Вы довольны итогом чемпионата России?
- В этот раз получилось здорово. Была интрига, болельщики довольны.
- Почему у «Динамо» снова не получилось взять трофей?
- «Динамо» вышло вареным на игру с «Краснодаром». Получали пространство, убегали и наводили впереди шухер. А вот в обороне игра не складывалась.
- Тюкавин выглядел очень блекло?
- Тюкавина взяли в опеку, вот все и закончилось. А у остальных совсем ничего не получилось. Все равно клуб не созрел для чемпионства.
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