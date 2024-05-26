Сафнов признан лучшим вратарём сезона РПЛ

Матвей Сафонов, голкипер «Краснодара», стал победителем одной из номинаций на церемонии награждения «Герои РПЛ».

Сафонов признан лучшим вратарём сезона РПЛ, который завершился 25 мая. В числе финалистов также были Игорь Акинфеев, голкипер ЦСКА, и Александр Максименко, защищающий ворота «Спартака».

Сафонов провёл в прошлом сезоне 30 матчей в чемпионате России, в 11 матчах он смог оставить свои ворота «сухими».

Отметим, что «Краснодар» набрал 56 баллов и финишировал на второй строчке в РПЛ.

Ранее сообщалось, что футболист в летнее трансферное окно покинет «Краснодар» и переберётся во французский «ПСЖ».