Зырянов: «Чемпионство «Зенита» закономерное»

Константин Зырянов, в прошлом выступавший за петербургскую команду, высказался о чемпионстве «сине-бело-голубых».

Напомним, 25 мая состоялись матчи заключительного тура сезона. За победу в РПЛ вели борьбу сразу три клуба – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». Коллектив Сергея Семака дома переиграл «Ростов» (2:1), а «быки» выиграли у столичного «Динамо» (1:0), что позволило «Зениту» завоевать золотые медали.

- Не сказал бы, что развязка в чемпионкой гонке РПЛ оказалась неожиданной. Да, не всё было в наших руках, но «Краснодар» и «Зенит» победили, потому чемпионство закономерное, - передаёт слова Зырянова «Чемпионат».