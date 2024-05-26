Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Спартака» Слишкович: «У меня впереди разговор с клубом»

26 Мая 2024 • 20:29 Комментировать
Оренбург
0:0
Спартак Москва

Владимир Слишкович, тренер «красно-белых», высказался о своём будущем в столичной команде.

Известно, что в новом сезоне «Спартаком» будет руководить Деян Станкович. Сообщалось также, что Слишкович продолжит работу в клубе.

- Посмотрим, что будет дальше. У меня впереди разговор с клубом, - передаёт слова боснийца «Матч ТВ».

Тренер отметил, что нужно принять решение, которое будет устраивать и его, и клуб.

«Спартак» в заключительном матче сезона на выезде поделил очки с «Оренбургом», встреча прошла 25 мая и завершилась со счётом 0:0. Столичный клуб набрал 50 очков и занял пятую позицию в таблице РПЛ.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Слишкович

Новости по матчу

Сегодня, 26 Мая
20:29
Тренер «Спартака» Слишкович: «У меня впереди разговор с клубом»
19:31
«Оренбург» готов активировать опцию выкупа Томпсона
16:31
В «Оренбурге» заявили о желании сохранить Прохина
14:35
Шишкин: «Станкович знает, что такое спартаковские традиции»
13:52
Джикия: «Благодарен всем тренерам, в том числе и Абаскалю»
09:55
Игрок «Оренбурга» Воробьёв: «Счастлив, что мы остались в РПЛ»
25 Мая
20:31
В «Спартаке» рассказали о травме Литвинова и сроках восстановления
20:00
Слишкович экспериментировал и чуть не проиграл: кто из футболистов «Спартака» удержал ничью в Оренбурге
18:32
«Оренбург» отстоял ничью со «Спартаком» и избежал стыков 1
16:00
«Оренбург» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:32
Соболев и Бонгонда – в основе «Спартака» на матч с «Оренбургом»
14:28
Геркус: «Назначить Станковича — очень интересное решение «Спартака»
09:43
Агент Бальде: «Мы не знаем, вернётся ли Кейта в Россию»
09:30
Последняя гастроль Слишковича: Вероятный состав «Спартака» на матч с «Оренбургом»
02:33
Оренбург - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Мая
21:46
«Спартак» не хочет отпускать Бабича
21:39
Бабич покинет «Спартак» вслед за Джикией — назван новый клуб серба
21:26
Игрок «Спартака» Мартинс: «Нам не удалось добиться того, чего мы хотели»
21:10
Мартинс ответил, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
20:48
Мартинс: «Для Спартака» важно завершить сезон на позитивной ноте»
20:31
Три футболиста «Спартака» пропустят матч с «Оренбургом»
20:05
Медина: «Абаскаль — крутой тренер»
19:40
Обухов: «У Джикии была замечательная карьера в «Спартаке»
19:35
Вера: «Матч со «Спартаком» для нас будет финалом»
19:24
Медина рассказал, обсуждают ли в «Спартаке» ситуацию Промеса
18:40
Гладилин: «Слишкович все свои задачи выполнил, к нему претензий нет»
18:16
Медина рассказал, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
18:04
Медина объяснил, почему «Спартаку» тяжело в матчах с середняками
17:22
Бояринцев оценил результаты «Спартака»
17:13
Медина согласен, что «Спартак» провалил сезон
16:41
Медина: «Спартак» — главная команда страны, это не сравнится с игрой за ЦСКА» 6
16:03
Медина — о Станковиче: «Спартак» подписал хорошего тренера» 1
15:23
Филимонов — о «Спартаке»: «Всё дело в игроках, не тренер выходит на поле»
14:31
Гладилин обвинил Абаскаля в провале «Спартака»
14:15
Агент Михайлова: «Интерес к Ярославу есть из разных клубов РПЛ»
14:04
Широков оценил сезон «Спартака»: «На своём привычном уровне»
13:43
Мор: «Станкович — лучший вариант для «Спартака»
10:30
Рианчо: «Спартаку» без разницы, какое место занимать – третье или четвёртое»
23 Мая
21:25
«Спартак» никогда не интересовался Сафоновым
18:19
Кечинов: «Спартаку» надо просто поиграть для болельщиков»
15:38
Ставка и прогноз на матча Оренбург — Спартак чемпионата России — 25 мая 2024
14:58
«Краснодар» отказался продавать Сафонова в «Спартак» за 15 миллионов евро
13:39
Стипиди: «Спартак», наверно, народная команда испанского или итальянского народа» 1
11:45
Обухов: «Задача «Оренбурга» - победить «Спартак»
10:44
Бонгонда хочет забить за «Спартак» 20 голов в следующем сезоне
01:20
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Спартак РПЛ — 25 мая 2024
22 Мая
23:06
Шишкин высказался о результатах «Спартака»
22:34
Актуальная ставка и прогноз на матч Оренбург – Спартак чемпионата России – 25 мая 2024
19:51
Деменко: Промес? Стало безразлично на этого человека
16:53
Бушманов не считает Джикию легендой «Спартака»
16:21
Червиченко: «Уровень чемпионата России выровнялся»
15:49
Деменко: «Станкович — амбициозный тренер, у него есть авторитет»
15:33
Мозес надеется, что Умяров станет капитаном «Спартака»
14:15
«Спартак» снова попытается купить Абубакара
12:06
Булатов: «Станкович — удачный выбор для «Спартака»
11:50
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Если мы останемся в РПЛ, то выкупим Томпсона»
11:10
Агент Бабича сообщил, что игрок восстановится к началу Евро-2024
10:56
Обухов — о новом контракте: «Время пообщаться с «Оренбургом» ещё будет»
10:34
Вера ответил на вопрос о будущем в «Оренбурге»
10:20
Бонгонда рассказал, при каких обстоятельствах покинет «Спартак»
10:02
Осинькин рассказал, обращался ли к нему «Спартак» после отставки Абаскаля
21 Мая
19:20
Радимов предположил, кто летом усилит «Спартак» и «Локомотив»
17:19
Мозес может остаться в России
14:11
Денисов отреагировал на приход Станковича в «Спартак»
20 Мая
16:38
В «Спартаке» объяснили, почему Слишкович избавился от приставки «и.о.»
13:33
Литвинов: «Все понимали, что в «Спартаке» будет новый тренер»
12:18
Мартинс: «Джикия — прекрасный человек, легенда»
11:45
Камоцци: «Джикия – легенда «Спартака»
11:32
Джикия: «Пожму ли руку Абаскалю? Конечно»
10:10
Игнатов высказался о приходе Станковича 1
19 Мая
19:24
Ещенко: Не думаю, что трансфер Угальде можно назвать провальным
19:18
Ещенко: «Возможно, Джикия поедет в Европу»
18:07
Слишкович: «Уход Джикии — решение клуба»
17:04
Гладилин: «Угальде просто не вписался в «Спартак»
16:51
Гладилин считает, что «Спартак» победил «Рубин» из-за плохой мотивации казанцев 1
15:52
Гогличидзе — о матче с «Уралом»: «Ничья — хороший результат для нас»
15:33
В «Оренбурге» заявили, что рассчитывали обыграть «Урал»
17 Мая
12:39
Первак прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру уже в 34 года Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии» Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» Левандовски высказался об отставке Хави
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина
Спортивные новости
Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Россияне в борьбе за Кубок Стэнли Швейцария в серии буллитов обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Мая
21:26 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший тренер сезона РПЛ
21:17 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин признан лучшим форвардом РПЛ
21:00 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Зенита» признан лучшим защитником сезона РПЛ
20:58 · Россия. Премьер-лига
Костылев: «Динамо» вышло вареным на игру с «Краснодаром» эксклюзив
20:56 · Россия. Премьер-лига
Сафнов признан лучшим вратарём сезона РПЛ 1
20:36 · Россия. Премьер-лига
Зырянов: «Чемпионство «Зенита» закономерное»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Спартака» Слишкович: «У меня впереди разговор с клубом»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Футболист ЦСКА получил премию РПЛ «Открытие сезона»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал лучшего тренера сезона РПЛ
19:58 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Зенит» показал настоящий чемпионский характер»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Сенников сомневается, что Изидор останется в «Зените»
19:31 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» готов активировать опцию выкупа Томпсона эксклюзив
19:11 · Россия. Премьер-лига
Гранат – о «Балтике»: «Мы не можем оставлять команду в РПЛ за половину чемпионата»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Чалов ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА
18:56 · Россия. Премьер-лига
Личка поделился эмоциями после упущенного «Динамо» чемпионства
Все новости
Рекомендуем