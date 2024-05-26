Тренер «Спартака» Слишкович: «У меня впереди разговор с клубом»

Владимир Слишкович, тренер «красно-белых», высказался о своём будущем в столичной команде.

Известно, что в новом сезоне «Спартаком» будет руководить Деян Станкович. Сообщалось также, что Слишкович продолжит работу в клубе.

- Посмотрим, что будет дальше. У меня впереди разговор с клубом, - передаёт слова боснийца «Матч ТВ».

Тренер отметил, что нужно принять решение, которое будет устраивать и его, и клуб.

«Спартак» в заключительном матче сезона на выезде поделил очки с «Оренбургом», встреча прошла 25 мая и завершилась со счётом 0:0. Столичный клуб набрал 50 очков и занял пятую позицию в таблице РПЛ.