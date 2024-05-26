Футболист ЦСКА получил премию РПЛ «Открытие сезона»

Стало известно, кто стал главным открытием минувшего сезона.

Победителем данной номинации стал игрок ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев. Также на этот приз претендовали хавбек «Динамо» Бителло и форвард самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков.

Файзуллаев провёл за столичную команду 22 матча, в которых четыре раза поразил ворота соперников и сделал 11 результативных передач на своих партнёров. «Армейцы» заняли шестую строчку в таблице, набрав в 30 турах 48 очков.

Файзуллаев выступает за ЦСКА с прошлого года, его контракт с «армейцами» действует до 2026 года.