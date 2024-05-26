Каррера назвал лучшего тренера сезона РПЛ

Массимо Каррера, приводивший «Спартак» к чемпионству в 2017 году, считает наставника «Динамо» Марцела Личку лучшим тренером сезона.

Личка, который возглавляет «Динамо» с лета прошлого года, вместе с клубом занял третью строчку в таблице, упустив возможность стать чемпионом в заключительном матче сезона с «Краснодаром» (0:1).

- Не думаю, что такую развязку можно увидеть часто. Тройка команд боролась. Лучший тренер сезона? Я бы назвал Марцела Личку, - передаёт слова итальянца «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит», обыграв дома «Ростов» (2:1), в шестой ряд подряд выиграл чемпионский кубок.