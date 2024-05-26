Кузяев: «Зенит» показал настоящий чемпионский характер»

Далер Кузяев, ранее выступавший за «сине-бело-голубых», высказался о чемпионстве команды Сергея Семака.

- Поздравляю «Зенит» с чемпионством! Потрясающая, конечно, у чемпионата получилась развязка. При этом «Зенит» показал настоящий чемпионский характер, - передаёт слова бывшего футболиста петербургской команды «Матч ТВ».

Напомним, Кузяев был игроком «Зенита» с 2017 по 2023 год, после чего на правах свободного агента отправился во французский «Гавр».

25 мая «Зенит» при своих болельщиках обыграл «Ростов» (2:1) и выиграл золотые медали РПЛ в шестой раз подряд. На второй позиции расположился «Краснодар», а на третьем месте столичное «Динамо».