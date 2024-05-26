Сенников сомневается, что Изидор останется в «Зените»

Дмитрий Сенников, в прошлом игрок ряда российских команд, высказался о будущем форварда петербургской команды Вильсона Изидора.

Напомним, футболист выступает за «Зенит» на правах аренды, его контракт принадлежит столичному «Локомотиву».

- Не уверен, что Изидор останется в «Зените», особо он себя не проявил. Если выбирать, кто сильнее - Изидор или Сергеев, то Сергеев, однозначно, - передаёт слова Дмитрия Сенникова Legalbet.

Изидор в минувшем сезоне провёл за команду из Санкт-Петербурга 20 матчей, в которых смог два раза поразить ворота соперников.

Напомним, «Зенит» выиграл золотые медали по итогам завершившегося сезона РПЛ.