«Оренбург» готов активировать опцию выкупа Томпсона

Чилийский нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон может остаться в клубе на постоянной основе.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». «Оренбург» готов активировать опцию выкупа форварда, находившегося на правах аренды в весенней части сезона. Сам футболист готов продолжить карьеру в России, его сторона на днях провела переговоры с клубом. Однако, для перехода нужно разрешение на выезд из Чили. Сейчас футболист вместе с представителями направляется на Родину, чтобы его получить. В случае разрешения, Томпсон вернется в Россию.

Напомним, что из страны его выпустили под залог квартиры, в Чили он находился под домашним арестом.

19-летний футболист провёл за оренбургскую команду 10 матчей и забил один гол.