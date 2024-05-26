Гранат – о «Балтике»: «Мы не можем оставлять команду в РПЛ за половину чемпионата»

Владимир Гранат, в прошлом игрок сборной России и «Динамо», прокомментировал выступление «Балтики» в минувшем сезоне.

- «Ну что значит жалко «Балтику»? Всё же к этому шло. Мы же не можем оставлять команду в РПЛ за половину чемпионата. Всё происходит в совокупности, - цитирует экс-игрока «Динамо» и «Спартака» «Чемпионат».

Напомним, последний тур РПЛ этого сезона состоялся 25 мая, «Балтика» на своём поле потерпела поражение от «Локомотива» (1:3) и вылетела в Первую лигу, коллектив Сергея Игнашевича занял 15 строчку в таблице.