Чалов ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА

Фёдор Чалов, игрок ЦСКА, рассказал о возможном уходе из столичной команды ближайшим летом.

Отметим, что контракт нападающего с «армейским» клубом действует до конца следующего сезона.

- Уход из ЦСКА? Пока не знаю сам. Пока нет. Что касается минувшего сезона, то понятно, что мы всегда хотим быть в тройке. Только побеждать. Так что сезон неудовлетворительный, - цитирует форварда ЦСКА «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне Чалов сыграл в 40 матчах за «армейцев», 16 раз поразил ворота соперников и сделал пять результативных передач на партнёров.