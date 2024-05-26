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Чалов ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА

26 Мая 2024 • 19:07 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Урал

Фёдор Чалов, игрок ЦСКА, рассказал о возможном уходе из столичной команды ближайшим летом.

Отметим, что контракт нападающего с «армейским» клубом действует до конца следующего сезона.

- Уход из ЦСКА? Пока не знаю сам. Пока нет. Что касается минувшего сезона, то понятно, что мы всегда хотим быть в тройке. Только побеждать. Так что сезон неудовлетворительный, - цитирует форварда ЦСКА «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне Чалов сыграл в 40 матчах за «армейцев», 16 раз поразил ворота соперников и сделал пять результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов

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