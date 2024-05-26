Личка поделился эмоциями после упущенного «Динамо» чемпионства

«Динамо» не смогло стать чемпионом России. Для завоевания титула команде нужно было не проиграть в гостях у «Краснодара» в последнем туре, но «бело-голубые» уступили со счётом 0:1. В итоге динамовцы заняли только третье место, а чемпионом снова стал «Зенит».

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий по поводу неудачи в чемпионской гонке.

«Понятно, тяжело. Я думаю, уже все верили, что у нас получится наконец сделать последний шаг. Но это был хороший опыт для нашей команды. Я горд за команду», - цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Динамо» в последний раз становилось чемпионом в далёком 1976 году.