Орлов назвал двух бразильцев, которых нужно продавать «Зениту»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о «Зените», за который он болеет. По мнению Орлова, «сине-бело-голубым» нужна перезагрузка состава, несмотря на завоевание чемпионского титула шестой год подряд.
«Зенит» - чемпион. Но этой команде нужна перезагрузка. Я сейчас выражаю исключительно свое мнение. Думаю, если Венделу и Клаудиньо летом поступят хорошие предложения, которые всех устроят, их надо продавать», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
Орлов отметил, что Вендел и Клаудиньо многое дали «Зениту» и теперь могут быть открыты к новым вызовам. По словам комментатора, питерскому клубу не нужно будет уговаривать этих футболистов оставаться, если по ним будут предложения.
1. А поступят ли ?
На тех ,кто несколько лет играл в слабой медлительной лиге ,РПЛ , уже только поэтому стоит печать неликвид .
Смогут ли они играть быстро ? Ведь в Европе играют на 20-30 % быстрее чем в РПЛ .Вопрос .
Бесплатно ,как Кузяева , кто быть может и возьмет , а "хорошее предложение " ,кмк ,
может поступить только с Аравийского полуострова .
2. А кем заменем ?
Опять клиентами Гарсии ,которые с каждым витком становятся все хуже и хуже ?! ?
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