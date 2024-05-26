Орлов назвал двух бразильцев, которых нужно продавать «Зениту»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о «Зените», за который он болеет. По мнению Орлова, «сине-бело-голубым» нужна перезагрузка состава, несмотря на завоевание чемпионского титула шестой год подряд.

«Зенит» - чемпион. Но этой команде нужна перезагрузка. Я сейчас выражаю исключительно свое мнение. Думаю, если Венделу и Клаудиньо летом поступят хорошие предложения, которые всех устроят, их надо продавать», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов отметил, что Вендел и Клаудиньо многое дали «Зениту» и теперь могут быть открыты к новым вызовам. По словам комментатора, питерскому клубу не нужно будет уговаривать этих футболистов оставаться, если по ним будут предложения.