Личка высказался о своём будущем в «Динамо»

Рулевой «Динамо» Марцел Личка высказался на тему своего будущего. По словам специалиста, он продолжит работу в московском клубе.

«Я думаю, что остаюсь в «Динамо». Как говорил Дмитрий Гафин, опция активировалась, ничего не меняется», - цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

Ранее Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, говорил о продлении контракта с Личкой на один год. Соглашение продлилось автоматически, когда «бело-голубые» обеспечили себе финиш в топ-3 Премьер-лиги.

Напомним, что «Динамо» не смогло стать чемпионом, поскольку проиграло «Краснодару» (0:1). «Бело-голубые» заняли третье место.