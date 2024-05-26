Орлов: «Краснодар» набрал бы больше очков, если бы не уволил Ивича»

Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по поводу итогового результата «Краснодара». «Быки», как известно, заняли второе место, отстав от «Зенита» на один зачётный балл.

По мнению Орлова, «Краснодар» набрал бы больше очков, если бы в марте Владимир Ивич не был уволен с должности главного тренера.

«Убеждён: если бы Ивича не убрали, южане набрали бы больше очков. Для меня это очевидно. Не все решения Мусаева по составу я понял. Например, почему в ряде матчей Кривцов, которого считаю очень перспективным полузащитником, выходил на поле на 70-й минуте?» - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем туре Премьер-лиги «Краснодар» на своём поле обыграл «Динамо» со счётом 1:0.