Аленичев рассказал, чем его поразили тренировки Моуринью

Бывший футболист «Порту» Дмитрий Аленичев вспомнил о выступлениях под руководством Жозе Моуринью.

По словам Аленичева, на тренировки Моуринью он приезжал как на праздник. Экс-игрок отметил, что Жозе был интеллигентным и коммуникабельным – он хорошо относился ко всем футболистам и всегда интересовался их жизнью.

Также Аленичев рассказал о том, что при Моуринью футболисты никогда не бегали кросс.

«Меня поразило, что за два с половиной года совместной работы мы никогда не бегали кросс. Для сравнения: за год у Земана кроссов было столько, сколько до этого я не видел за всю жизнь. Может быть, только у Семина в «Локомотиве», - цитирует Аленичева Sports.ru.

В настоящий момент Жозе Моуринью не имеет тренерской работы – в январе португальца уволили из «Порту».