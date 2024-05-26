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Аленичев рассказал, чем его поразили тренировки Моуринью

26 Мая 2024 • 18:27 Комментировать (1)

Бывший футболист «Порту» Дмитрий Аленичев вспомнил о выступлениях под руководством Жозе Моуринью.

По словам Аленичева, на тренировки Моуринью он приезжал как на праздник. Экс-игрок отметил, что Жозе был интеллигентным и коммуникабельным – он хорошо относился ко всем футболистам и всегда интересовался их жизнью.  

Также Аленичев рассказал о том, что при Моуринью футболисты никогда не бегали кросс.

«Меня поразило, что за два с половиной года совместной работы мы никогда не бегали кросс. Для сравнения: за год у Земана кроссов было столько, сколько до этого я не видел за всю жизнь. Может быть, только у Семина в «Локомотиве», - цитирует Аленичева Sports.ru.

В настоящий момент Жозе Моуринью не имеет тренерской работы – в январе португальца уволили из «Порту».

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Порту Дмитрий Аленичев ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Дэйн
26 Мая 2024 в 18:46
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