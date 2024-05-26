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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов высказался об ошибке Песьякова в игре с «Зенитом»

26 Мая 2024 • 18:20 Комментировать
Зенит
2:1
Ростов

«Зенит» шестой год подряд стал чемпионом России благодаря победе над «Ростовом» (2:1) вкупе с поражением «Динамо» от «Краснодара» (0:1). В составе «Зенита» победный гол забил Артур, после удара которого вратарь Сергей Песьяков совершил ошибку.  Комментарий по поводу этого момента дал известный комментатор Геннадий Орлов.

«Я бы не вешал сейчас всех собак на Сергея. Поясню. У Артура очень сильный удар, хлёсткий. И мяч летит не ровно, а виляет! До ворот было близко. Песьяков успел руки поставить, но удар наносился под углом», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В продолжении своего комментария Орлов сравнил удар Артура с ударами известного в прошлом игрока «Зенита» - Халка.

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Зенит Ростов Геннадий Орлов Сергей Песьяков Артур ещё теги

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