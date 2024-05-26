Джикия: Обсудим с Каррерой вариант с «Асколи»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном воссоединении с Массимо Каррерой.

Напомним, итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В настоящий момент 60-летний Каррера является главным тренером «Асколи».

«Возможно ли, что Каррера позовет меня в «Асколи»? Обсудим с ним это за столом в итальянском ресторане», — заявил Джикия порталу «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 30-летний Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовое соглашение защитника со «Спартаком» истекает в конце мая. Ранее стало известно, что контракт не будет продлен.