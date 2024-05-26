Орлов рассказал, чего не хватило «Динамо» для чемпионства

Чтобы стать чемпионом впервые с 1976 года, «Динамо» было необходимо и достаточно не проиграть «Краснодару». Не получилось – «бело-голубые» уступили (0:1) и завершили чемпионат только на третьем месте. Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, чего не хватило динамовцам для успеха.

«Не хватило победной психологии, опыта. Ведь в таких играх футболисты должны напоминать цепных псов, бороться за каждый мяч, выгрызать всё и вся!» - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов привёл в пример «Зенит», который в игре против «Ростова» после пропущенного гола завёлся и в итоге дожал противника. По словам Орлова, менталитет и дух не приходит сам – его нужно нарабатывать.

Именно «Зенит» стал чемпионом России, причём шестой год подряд.