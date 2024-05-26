Орлов оценил работу Лички после упущенного «Динамо» чемпионства

«Динамо» упустило чемпионство, не сумев в последнем туре набрать очки в гостях у «Краснодара». После этого результата рулевой московской команды Марцел Личка столкнулся с критикой. Комментарий на этот счёт дал известный комментатор Геннадий Орлов. Он призывает болельщиков быть более объективными.

«Личка ещё не до конца узнал возможности своих подопечных, а они – его. Чех пришёл в московский клуб из «Оренбурга» и за один сезон создал команду, которая за тур до окончания чемпионата лидировала! Конечно, это его успех. Такой скачок!» - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» финишировало на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Бело-голубые» пропустили вперёд не только «Зенит», ставший чемпионом шестом год подряд, но и «Краснодар».