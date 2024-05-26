Габулов: «Это провальный сезон для ЦСКА»

Экс-вратарь столичного ЦСКА Владимир Габулов высказался о выступлении «красно-синих» в минувшем розыгрыше чемпионата России.

— ЦСКА в этом сезоне не порадовал. Здесь полная ответственность главного тренера и штаба. Это провальный сезон, — приводит слова Габулова «Чемпионат».

Напомним, по итогам сезона подопечные Владимира Федотова финишировал на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 48 зачетных баллов.

Стоит сказать, что в розыгрыше Кубка России ЦСКА добрался до финала Пути РПЛ, в котором в двухматчевом противостоянии проиграл «Зениту».