Сперцян допускает, что останется в «Краснодаре»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, может ли он остаться в родном клубе до завоевания с ним трофея.

«Посмотрим, что будет. Всё допускаю», - цитирует Сперцяна Sport24.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что интерес к Сперцяну проявляет дортмундская «Боруссия». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего футболиста в 18 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Эдуард Сперцян провёл 33 официальных матча, в которых записал на свой счёт 11 голов и 7 голевых передач на партнёров.

Напомним, что «Краснодар» занял второе место в чемпионате России.