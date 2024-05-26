Горшков: «Концовка сезона оставила осадок»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о результатах команды в минувшем розыгрыше чемпионата России.

«Остались двоякие впечатления от прошедшего сезона. По сравнению с прошлым годом место намного выше, игра чуть лучше, но концовка оставила осадок», — цитирует Горшкова «Матч ТВ».

По мнению игрока, было несколько матчей, в которых «Крылья Советов» не смогли добрать свои очки, но команда точно может вести борьбу за более высокие позиции.

В сезоне-2023/24 Горшков появился на поле в 29 матчах Российской премьер-лиги, забил четыре мяча и записал на свой счет два голевых паса.