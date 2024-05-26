Агент: «Тюкавин и без голоса Мостового считается лучшим»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, поделился комментарии о заявлении Александра Мостового.

Ранее экс-игрок сборной России сказал, что не считает Тюкавина лучшим футболистом минувшего розыгрыша РПЛ.

«Костя и без его голоса считается лучшим. Ничего, переживем. Спортсмен не должен всем нравиться», — цитирует агента издание «Спорт-Экспресс».

В завершившемся розыгрыше Российской премьер-лиги 21-летний Тюкавин 15 раз поразил ворота соперников и записал в свой актив десять голевых передач в 30 сыгранных матчах.

В сезоне-2023/24 «Динамо» завоевало бронзовые медали, отстав от лидера на одно очко.