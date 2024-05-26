Мостовой объяснил, почему не считает Тюкавина лучшим игроком сезона РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил игру форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина.

Мостовой не согласен с тем, что Тюкавин является лучшим футболистом по итогам минувшего сезона.

— Во многих встречах бывало так, что он за все 90 минут раза три коснется мяча, а потом в каком-то из эпизодов добивает в пустые ворота. Ну и что, называть его за это лучшим? — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и стал автором десяти ассистов.

По итогам сезона «Динамо» финишировало на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 56 очков в 30 турах.