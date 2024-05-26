Березовский: «По потенциалу Сафонов может играть в сильных клубах Европы»

Тренер вратарей сборной России Роман Березовский высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

По мнению специалиста, Сафонов способен проявить себя в лучших европейских клубах и не так важно, что россиянин поедет в «ПСЖ» в статусе запасного голкипера.

«Это всё условно, что Матвей едет в качестве первого или второго номера. В футболе бывают спады или травмы, если берут Сафонова, то ему дадут шанс продемонстрировать себя. По потенциалу он может играть в сильных клубах Европы», — цитирует Березовского Metaratings.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 30 матчей, в которых пропустил 27 голов и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.