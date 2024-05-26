Тарханов: «Акрон» будет сражаться, поэтому «Уралу» предстоят сложные матчи»

Известный тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о том, сможет ли «Урал» спокойно сохранить свою прописку в Российской премьер-лиге на следующий сезон.

«Сложно сказать, сможет ли спокойно «Урал» пройти «Акрон» в стыковых матчах. «Акрон» будет сражаться, поэтому «Уралу» предстоят сложные матчи», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Первая игра между командами пройдет 29 мая, а ответный поединок запланирован на 1 июня.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России екатеринбургский «Урал» финишировал на 14-й позиции в турнирной таблице, сумев набрать в 30 турах 30 зачетных баллов.