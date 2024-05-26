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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марков: «То, что «Факел» остался в Премьер-лиге равноценно чемпионству «Зенита»

26 Мая 2024 • 16:46 Комментировать
Факел
2:0
Ахмат

Нападающий «Факела» Евгений Марков подвёл итоги прошедшего сезона для команды из Воронежа.  

Напомним, сезон-2023/2024 «Факел» завершил на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ и сумел сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

«То, что «Факел» остался в Премьер-лиге на данный момент, равноценно чемпионству «Зенита». О своей статистике я вообще сейчас не думаю, главное, что мы остались в Премьер-лиге всей командой», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Марков провёл за «Факел» 32 матча, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Евгений Марков

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