Голкипер Сергей Песьяков покинул футбольный клуб «Ростов». Об этом дончане сообщили в своем официальном телеграм-канале.

«Футбольный клуб «Ростов» желает Сергею удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «желто-синих».

Напомним, Песьяков выступал за «Ростов» с 2017 года, а также с января по июнь 2012 года. За это время он провел 182 матча во всех турнирах и в 50 из них смог оставить свои ворота на замке.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Ранее сообщалось, что 35-летний голкипер продолжит карьеру в «Крыльях Советов».