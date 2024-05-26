«Не вижу в победе «Зенита» чемпионского характера» — Мостовой

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионстве санкт-петербургского «Зенита».

Эксперт заявил, что минувший розыгрыш Российской премьер-лиги был самым интересным за последние несколько лет.

— Не вижу в победе «Зенита» чемпионского характера. У «Зенита» в решающем матче игра совершенно не складывалась, и ничего не предвещало их победы, — приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

По итогам 30 туров подопечные Сергея Семака пополнили свою копилку на 57 очков, которых оказалось достаточно для чемпионского титула. Данный трофей стал для «Зенита» шестым подряд.