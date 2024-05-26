В «Оренбурге» заявили о желании сохранить Прохина

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем защитника Данилы Прохина, права на которого принадлежат «Ростову».

По словам Андреева, в «Оренбурге» хотели бы сохранить Прохина, однако на данный момент судьба 23-летнего игрока остаётся неопределённой.

«Есть наше желание, но другое дело — что думают сами игроки, их агенты, клубы. Также финансовые возможности нужно учитывать. Если всё сложится в отдельный пазл, тогда хотели бы его оставить, конечно», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне Прохин провёл за «Оренбург» 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает российского защитника в 2 миллиона евро.