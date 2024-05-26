«Ахмат» продолжает переговоры с Казахстаном по Адиеву

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился комментарием о будущем Магомеда Адиева на посту наставника команды.

— Как только решатся все вопросы с федерацией футбола Казахстана, то мы все объявим. Сейчас переговоры продолжаются, — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, Адиев принял «Ахмат» в апреле, сменив на посту главного тренера Мирослава Ромащенко. По итогам сезона команда финишировала на десятой позиции в турнирной таблице и успешно сохранила прописку в Российской премьер-лиге.

Действующий трудовой договор Адиева с «Ахматом» истекает в конце июня.