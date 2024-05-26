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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Конате: «Мохамед — один из лучших нападающих в РПЛ»

26 Мая 2024 • 16:17 Комментировать
Факел
2:0
Ахмат

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался об игре своего клиента.

Ранее сообщалось, что интерес к Конате проявляют французские и итальянские клубы.

«Конате — один из лучших нападающих в РПЛ. Безусловно, «Ахмат» очень хороший клуб, но в «Зените» легче забивать. К тому же он стал лучшим бомбардиром грозненцев за всю историю», — цитирует Селюка «Чемпионат».

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Грядущим летом нападающий станет свободным агентом и сможет самостоятельно выбрать свой будущий клуб.

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